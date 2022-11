Vente de brioches au profit du Téléthon Super U Saint-Pryvé Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Vente de brioches au profit du Téléthon Super U Saint-Pryvé, 3 décembre 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Vente de brioches au profit du Téléthon Samedi 3 décembre, 09h30 Super U Saint-Pryvé Dans la galerie marchande de Super U Saint-Pryvé se tiendra la traditionnelle vente de brioches (offertes par Super U). Super U Saint-Pryvé 3 Av. du Traité de Rome, 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Les bénévoles de l’association Saint-Pryvé Les lumières de l’espoir ont activement préparé leur 21e Téléthon et voici le programme !

On compte sur vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T09:30:00+01:00

2022-12-03T12:00:00+01:00 Association « Saint-Pryvé les Lumières de l’Espoir

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Autres Lieu Super U Saint-Pryvé Adresse 3 Av. du Traité de Rome, 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Ville Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Age maximum 99 lieuville Super U Saint-Pryvé Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Departement Loiret

Super U Saint-Pryvé Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pryve-saint-mesmin/

Vente de brioches au profit du Téléthon Super U Saint-Pryvé 2022-12-03 was last modified: by Vente de brioches au profit du Téléthon Super U Saint-Pryvé Super U Saint-Pryvé 3 décembre 2022 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Super U Saint Pryvé Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret