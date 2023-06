Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de EVRON Super U Evron Rte Laval Évron Évron Catégories d’Évènement: Évron

Mayenne Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de EVRON Super U Evron Rte Laval Évron, 16 juin 2023, Évron. Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de EVRON Vendredi 16 juin, 09h00 Super U Evron Rte Laval Accès libre Nous sommes heureux d’acceuillir les producteurs locaux du 53 qui pourrons nous présenter leur métier, leur produit et leur savoir-faire.

– « J’achète fermier » (yaourt) de 9h30 à 17h

– Ferme du theil (cidre et jus de pomme à Andouillé) – 9h30-12h30

– EARL Anthony Abbafour (saucissons) de 14h30 à 18h Super U Evron Rte Laval Rue de laval, Evron Évron 53600 Évron Mayenne Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T09:00:00+02:00 – 2023-06-16T19:30:00+02:00

