Vente de créations artisanales par l’association l’Accorderie Super U Corgnac Le Mas Blanc Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Mas Blanc

Vente de créations artisanales par l’association l’Accorderie Super U Corgnac, 24 mars 2023, Le Mas Blanc. Vente de créations artisanales par l’association l’Accorderie 24 – 26 mars Super U Corgnac Entrée libre Les « Créateurs » de l’Accorderie de Limoges organise une expo-vente artisanale dans la galerie marchande du Super U Corgnac les vendredi 24 mars (de 9h à 19h), samedi 25 mars (de 9h à 19h) et dimanche matin 26 mars 2023 (de 9h à 12h).

Tous les objets (tricot ,couture ,crochet ,bougies ,bois ,cuir ,décorations florales…) ont été fabriqués par les accordeurs. Vous pourrez les admirer et les acheter à bas prix. Le fruit de ces ventes est au profit de leur association » l’Accorderie » Super U Corgnac 14 rue Georges Briquet, 87100 Limoges Le Mas Blanc 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T09:00:00+01:00 – 2023-03-24T20:00:00+01:00

2023-03-26T09:00:00+02:00 – 2023-03-26T13:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Le Mas Blanc Autres Lieu Super U Corgnac Adresse 14 rue Georges Briquet, 87100 Limoges Ville Le Mas Blanc Departement Haute-Vienne Age max 99 Lieu Ville Super U Corgnac Le Mas Blanc

Super U Corgnac Le Mas Blanc Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mas blanc/

Vente de créations artisanales par l’association l’Accorderie Super U Corgnac 2023-03-24 was last modified: by Vente de créations artisanales par l’association l’Accorderie Super U Corgnac Super U Corgnac 24 mars 2023 Le Mas Blanc Super U Corgnac Le Mas Blanc

Le Mas Blanc Haute-Vienne