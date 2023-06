Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Claouey Super U Claouey Lege Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’Évènement: Gironde

Lège-Cap-Ferret Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Claouey Super U Claouey Lege Lège-Cap-Ferret, 17 juin 2023, Lège-Cap-Ferret. Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Claouey Samedi 17 juin, 09h00 Super U Claouey Lege Accès libre Venez à la rencontre des producteurs locaux, tomates, myrtilles, fromages, poulets, venez découvrir les saveurs de notre région.

L’après-midi, on vous propose une animation, une ferme itinérante dans votre Super U Claouey. Poney, chèvres, brebis, lapins, un moment privilégié pour les grands et les petits ! Super U Claouey Lege Avenue des halles, Lege cap ferret Lège-Cap-Ferret 33950 Claouey Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Gironde, Lège-Cap-Ferret
Autres Lieu
Super U Claouey Lege
Adresse
Avenue des halles, Lege cap ferret
Ville
Lège-Cap-Ferret
Departement
Gironde

