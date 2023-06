Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Caen Beaulieu Super U Caen Beaulieu Caen Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Caen Beaulieu Super U Caen Beaulieu Caen, 16 juin 2023, Caen. Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Caen Beaulieu 16 et 17 juin Super U Caen Beaulieu Accès libre Comme tout au long de l’année, présence de partenaires locaux. Nous avons l’honneur cette année de pouvoir compter sur une animation de la Ferme de Billy, plusieurs médaillés au concours agricole de Paris pour leur Jus de Pomme 100% pur jus 1L

C’est à Rôts, à deux pas du magasin ! horaire à définir Super U Caen Beaulieu 7 rue Robert Kaskoreff 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T10:00:00+02:00 – 2023-06-16T13:00:00+02:00

