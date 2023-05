Rencontre avec les producteurs Juste&Vendéen Super U Bretignolles-sur-Mer, 16 juin 2023, Bretignolles-sur-Mer.

Rencontre avec les producteurs Juste&Vendéen Vendredi 16 juin, 10h00, 15h00 Super U Bretignolles-sur-Mer Accès libre

Les producteurs de la marque Juste&Vendéen seront présents dans le magasin pour échanger sur les produits Juste&Vendéen et les valeurs de la marque.

JUSTE® est une marque de producteurs qui prend en compte une juste rémunération et les coûts de productions ; une marque qui porte des valeurs et un territoire. Cette marque permet de ramener de la valeur dans les exploitations pour installer, moderniser, se développer et transmettre.

Cette marque est identitaire, fédératrice, authentique, engagée, militante. Elle valorise des agriculteurs et des agricultrices, toutes productions. Elle réunit une communauté de consommateurs avides de transparence.

Super U Bretignolles-sur-Mer 8 avenue de Verdun 85470 Bretignolles-sur-Mer Bretignolles-sur-Mer 85470 Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T10:00:00+02:00 – 2023-06-16T12:30:00+02:00

2023-06-16T15:00:00+02:00 – 2023-06-16T18:00:00+02:00

Juste&vendeen