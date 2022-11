Action emploi Super U Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Action emploi Super U, 1 décembre 2022, Bassens. Action emploi Jeudi 1 décembre, 09h00 Super U

Sur inscription par mail avant le lundi 28 novembre

Découverte des métiers porteurs et méconnus Super U 7 Rue Camille Jullian, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine La ville de Bassens organise les 1er et 2 décembre prochain une découverte des métiers porteurs méconnus, dans la continuité de l’action « en avant pour l’emploi » organisée en octobre 2021.

L’objectif est de démontrer aux bassenais le potentiel d’emploi présent et diversifié sur leur commune. JEUDI 1er DECEMBRE – MATIN : découverte des métiers de bouche Rendez-vous au Super U de Bassens aux horaires suivants en fonction de l’atelier choisi (1 atelier par particpant). – 9h : démonstration atelier poissonnerie – 10h : démonstration atelier boucherie / charcuterie / traiteur – 11h : démonstration atelier boulangerie / pâtisserie Chaque atelier sera suivi d’un temps d’échange avec pôle Emploi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T09:00:00+01:00

2022-12-01T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Super U Adresse 7 Rue Camille Jullian, 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Super U Bassens Departement Gironde

Super U Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

Action emploi Super U 2022-12-01 was last modified: by Action emploi Super U Super U 1 décembre 2022 Bassens Super U Bassens

Bassens Gironde