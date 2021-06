Fouesnant Fouesnant Finistère, Fouesnant Super tombola APEL Notre Dame d’Espérance Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Super tombola APEL Notre Dame d’Espérance Fouesnant, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Fouesnant. Super tombola APEL Notre Dame d’Espérance 2021-07-01 19:00:00 – 2021-07-01 20:30:00

Fouesnant Finistère Super tombola de l’association des parents d’élèves de l’école Notre Dame d’Espérance

Plus de 80 lots à gagner dont quatre gros lots d’exception.

Carnet de 10 tickets ou ticket à l’unité à vendre en ligne avec paiement sécurisé, dès le lundi 14 Juin.

Tirage au sort le jeudi 01 Juillet avec les élèves de l’école. apelnotredamedesperance@gmail.com http://www.helloasso.com/associations/apel-notre-dame-d-esperance/evenements/juin-2021-super-tombola-apel-notre-dame-fouesnant Super tombola de l’association des parents d’élèves de l’école Notre Dame d’Espérance

Plus de 80 lots à gagner dont quatre gros lots d’exception.

Carnet de 10 tickets ou ticket à l’unité à vendre en ligne avec paiement sécurisé, dès le lundi 14 Juin.

Tirage au sort le jeudi 01 Juillet avec les élèves de l’école.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Fouesnant Étiquettes évènement : Autres Lieu Fouesnant Adresse Ville Fouesnant lieuville 47.89541#-4.00912