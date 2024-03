Super Quine de l’Ecole de Colombiès Colombiès, dimanche 17 mars 2024.

Super Quine de l’Ecole de Colombiès Colombiès Aveyron

+ de 3000€ de lots et bons d’achats !

Tentez votre chance d’emporter un weekend surprise, une tireuse à bière, une console de jeu Nintendo Switch, des colis de viande, des bons d’achats…

Buvette et vente de gâteaux et bonbons.

Ouverture des portes à 13h30. 5 EUR.

Le Bourg

Colombiès 12240 Aveyron Occitanie

