Le dimanche 19 septembre 2021

de 16h à 17h30

Le dimanche 19 septembre 2021

de 14h à 15h30

Initiation à l’écoute : Un atelier pour décortiquer et analyser le son. Capitaine futur invite les enfants à révéler les pouvoirs insoupçonnés de leurs oreilles et par extension de leur cerveau. Alors que la technologie permet un champ de création sonore extraordinaire, l’oreille humaine sait percevoir, bien différemment des micros, les nuances dans les brouhahas, elle peut même entendre des sons dont nous ne nous souvenons pas. À travers une série de jeux d’écoute imaginés par Sophie Berger, les enfants découvrent les mécanismes du son, ce qui le compose, ses capacités de variations… et apprivoisent leur super pouvoir. Un atelier conçu en résidence de médiation Capitaine futur à la Gaîté Lyrique. Qui est Sophie Berger ? Sophie Berger est créatrice son et ingénieure du son. Elle travaille le sonore de la captation à la diffusion. Elle plonge dans des univers ou des territoires, notamment lors de départs au long cours, pour les restituer par le son, de façon sensible et immersive, que ce soit pour la radio, le spectacle, les expositions ou installations. Spectacles -> Jeune public La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

