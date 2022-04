Super Parquet Le Zinc Des Côtes | Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Super Parquet Le Zinc Des Côtes | Saint-Maurice-sous-les-Côtes, 21 avril 2022, Saint-Maurice-sous-les-Côtes. Super Parquet

Le Zinc Des Côtes | Saint-Maurice-sous-les-Côtes, le jeudi 21 avril à 20:00

Lorsque Louis débarque à Lyon, le gamin de Châteauroux qui s’était mis en tête qu’il allait apprendre à jouer de la cornemuse est déjà un musicien habitué du milieu trad. Dans l’école de musique qu’il intègre (le CEFEDEM), on a la bonne idée de mélanger les étudiants. C’est là qu’il fait la rencontre de Julien et Simon, les régionaux de l’étape, venus quant à eux des musiques électroniques. ’est dans cet équilibre permanent entre la trad et l’électro que nait le quartet **Super Parquet**. S’ils citent volontiers Malicorne, Toad ou Familha Artus parmi leurs influences, force est de constater que Super Parquet explore l’air de rien un terrain qui, pour médian qu’il soit entre deux composantes, n’en reste pas moins une vivifiante terra incognita. Un groupe électro-trad du massif central Super Parquet passe par le Zinc ! Le Zinc Des Côtes | Saint-Maurice-sous-les-Côtes 39, rue de l’Eglise 55210 Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T20:00:00 2022-04-21T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Maurice-sous-les-Côtes Autres Lieu Le Zinc Des Côtes , Saint-Maurice-sous-les-Côtes Adresse 39, rue de l'Eglise 55210 Saint-Maurice-sous-les-Côtes Ville Saint-Maurice-sous-les-Côtes lieuville Le Zinc Des Côtes , Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes Departement Meuse

Le Zinc Des Côtes , Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-sous-les-cotes/

Super Parquet Le Zinc Des Côtes | Saint-Maurice-sous-les-Côtes 2022-04-21 was last modified: by Super Parquet Le Zinc Des Côtes | Saint-Maurice-sous-les-Côtes Le Zinc Des Côtes , Saint-Maurice-sous-les-Côtes 21 avril 2022 Le Zinc Des Côtes | Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse