Horaire : 20:30

Entrée libre. Super Parquet – Live – Transe folklorique auvergnate : Formé par Louis Jacques, joueur de cornemuse, Julien Baratay et Simon Drouhin, musiciens électroniques, à Lyon, Super Parquet est vite rejoint par Antoine Cognet au banjo, un passionné des bals. Le groupe mène une réflexion profonde autour de la musique populaire, d'hier et d'aujourd'hui, qu'elle soit acoustique ou électronique. Le résultat est une musique protéiforme, puisant tantôt dans le minimalisme répétitif d'un Steve Reich, tantôt dans l'amour du dancefloor… ou plutôt du parquet de la piste de danse. Ko Shin Moon – Live – Musique folklorique et électronique : Ko Shin Moon est né en 2017 de la rencontre entre les instruments à cordes et les machines. À son retour d'Inde, Axel Moon rejoint Niko Shin les bras chargés d'instruments traditionnels glanés lors de ses différents périples. Les sonorités qu'ils proposent sont un patchwork sonore, entre musiques électroniques et musiques de lointains paysages fantasmés, puisant leur inspiration dans les territoires qu'ils ont eu l'occasion de traverser.

