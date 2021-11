Super parents … ou presque Créon, 1 décembre 2021, Créon.

Super parents … ou presque Créon

2021-12-01 19:00:00 – 2021-12-01 20:30:00

Créon Gironde

EUR 0 0 On est tous des Supers Parents… ! Oui, mais parfois, nous sommes confrontés à des questionnements, des doutes et cherchons des solutions pour mieux communiquer avec nos enfants. La Cabane à Projets vous propose de partager vos préoccupations, vos expériences et vos points de vue entre parents, accompagnés par une professionnelle de l’enfance.

+33 5 57 34 42 52

La Cabane à projet

Créon

