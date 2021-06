Bondues Centre André Vandaele Bondues, Nord SUPER PANELA Centre André Vandaele Bondues Catégories d’évènement: Bondues

**10 ANS DES BELLES SORTIES** —————————– **SUPER PANELA** —————- Chez Super Panela, cumbias et porros colombiens se métissent de balafon et de timbales. La musique se teinte d’afrobeat, de salsa… Nourris par les orchestres de l’âge d’or de la musique tropicale (Lucho Bermudez, Pacho Galán), les porteurs de tradition (Los Gaiteros de San Jacinto, Totó la Momposina) autant que par la scène colombienne actuelle (Puerto Candelaria, Grupo Bahía, Herencia de Timbiquí), ces 8 musiciens s’astreignent à une stricte discipline : « _Tant que ça guinche dans la bonne humeur, tout est bon !_ ». **10h00 Déambulation** – Départ : Centre André Vandaele, Rue Norbert Ségard 59910 Bondues **13h00 Concert** – Place de l’Abbé Bonpain 59910 Bondues

Gratuit ; Plein air

