GALORE est le pari audacieux de Marylou Mayniel, productrice, auteure et musicienne basée à Paris, connue sous le nom d’Oklou.

La mixtape est une réalisation lumineuse de réorientation émotionnelle et de renaissance, combinant la grandeur d’une pop minimaliste avec l’intimité d’une production habile, un lyrisme chargé d’émotion et une curiosité artistique décalée. « Avant ça, je me suis beaucoup cherchée, et j’ai parfois eu l’impression de ne pas réellement exister artistiquement », confie la productrice et compositrice de 27 ans, « GALORE m’a fait me sentir vivante, ce qui me manquait jusqu’alors. »

Pour Oklou, le processus de création de la mixtape s’est incarné en une série d’épiphanies. “En l’écrivant, dit-elle, j’ai ressenti des choses que je n’avais jamais ressenties par le passé.” Témoignage du pouvoir de la réflexion et de l’auto-métamorphose, Galore canalise tout le spectre de la croissance en une déclaration artistique audacieuse, révélant un monde intérieur intime prêt à être exploré.

Sur fond de nappes éthérées, nourries par une écriture introspective et sincère, évoquant la solitude de la jeune femme (« Shepherd in the bedroom / a million miles from you / I’ve been there for another night another one another night time », sur ‘nightime’), ses désirs (« Hold my hand let’s go on a wild goose chase where the bliss remains », sur ‘fall’), et les douloureuses révélations qui précèdent un nouveau départ (« I’m leaving because I love you / But I need to love myself too », sur ‘I didn’t give up on you).

Cette sortie fait suite à une série de projets en collaboration avec Mura Masa, Sega Bodega, Chynna et Flavien Berger, et au EP The Rite of May en 2018, sorti par le collectif expérimental Nuxxe basé à Londres.

