SUPER MATINÉES YOGA Puisserguier Puisserguier Catégories d’évènement: Hérault

Puisserguier

SUPER MATINÉES YOGA Puisserguier, 12 mars 2022, Puisserguier. SUPER MATINÉES YOGA Puisserguier

2022-03-12 – 2022-03-12

Puisserguier Hérault EUR 20 Des mini-stages comprenant deux heures de pratique, d’échanges et de temps pour soi. Le 12 mars : “Mon corps est un temple”. Nous explorerons ce que cette phrase signifie grâce à des mouvements, des postures et des respirations qui nous rappelleront que sans notre corps, rien n’est possible. Le 27 mars : la Paix”. Choisir la paix pour soi-même. Cesser les combats intérieurs. Tout commence là. Notre pratique sera construite autour d’une envie de cultiver la paix. Ces stages sont ouverts à tous (me contacter si vous avez des questions au sujet de votre santé et/ou capacités physiques) Prix: 20€ Sur inscription Des mini-stages comprenant deux heures de pratique, d’échanges et de temps pour soi. dnolles@orange.fr +33 6 13 90 96 27 Des mini-stages comprenant deux heures de pratique, d’échanges et de temps pour soi. Le 12 mars : “Mon corps est un temple”. Nous explorerons ce que cette phrase signifie grâce à des mouvements, des postures et des respirations qui nous rappelleront que sans notre corps, rien n’est possible. Le 27 mars : la Paix”. Choisir la paix pour soi-même. Cesser les combats intérieurs. Tout commence là. Notre pratique sera construite autour d’une envie de cultiver la paix. Ces stages sont ouverts à tous (me contacter si vous avez des questions au sujet de votre santé et/ou capacités physiques) Prix: 20€ Sur inscription Puisserguier

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Puisserguier Autres Lieu Puisserguier Adresse Ville Puisserguier lieuville Puisserguier Departement Hérault

Puisserguier Puisserguier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puisserguier/

SUPER MATINÉES YOGA Puisserguier 2022-03-12 was last modified: by SUPER MATINÉES YOGA Puisserguier Puisserguier 12 mars 2022 Hérault Puisserguier

Puisserguier Hérault