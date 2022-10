Super Lotoween Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistre

Landerneau

Super Lotoween Landerneau, 29 octobre 2022, Landerneau. Super Lotoween

26 Rue Saint-Ernel Salle Saint-Ernel Landerneau Finistre Salle Saint-Ernel 26 Rue Saint-Ernel

2022-10-29 – 2022-10-29

Salle Saint-Ernel 26 Rue Saint-Ernel

Landerneau

Finistre Super loto avec plus de 5 000 € de lots, animé par Christelle. Bingo pour 1 €, boules et coffres surprises. Buvette et restauration sur place. Paiement CB accepté. Ouverture des portes à partir de 16 h. Venez totalement déguisés, vous aurez un carton gratuit ! apesttho@gmail.com Salle Saint-Ernel 26 Rue Saint-Ernel Landerneau

dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Landerneau Finistre Salle Saint-Ernel 26 Rue Saint-Ernel Ville Landerneau lieuville Salle Saint-Ernel 26 Rue Saint-Ernel Landerneau Departement Finistre

Landerneau Landerneau Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/

Super Lotoween Landerneau 2022-10-29 was last modified: by Super Lotoween Landerneau Landerneau 29 octobre 2022 26 Rue Saint-Ernel Salle Saint-Ernel Landerneau Finistre Finistre landerneau

Landerneau Finistre