Super lotos animés par Arnaud Vaivre-et-Montoille Vaivre-et-Montoille Vaivre-et-Montoille Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Vaivre-et-Montoille

Super lotos animés par Arnaud Vaivre-et-Montoille, 4 février 2023, Vaivre-et-Montoille Vaivre-et-Montoille. Super lotos animés par Arnaud 17 Rue de la Prairie Complexe multi-activités de Vaivre et Montoille Vaivre-et-Montoille Haute-Saône Complexe multi-activités de Vaivre et Montoille 17 Rue de la Prairie

2023-02-04 – 2023-02-04

Complexe multi-activités de Vaivre et Montoille 17 Rue de la Prairie

Vaivre-et-Montoille

Haute-Saône Vaivre-et-Montoille Super lotos animés par Arnaud au complexe multi-activités de Vaivre et Montoille

Samedi 4 février à 19h45 (ouverture des portes 18h00)

et dimanche 5 février à 13h45 (ouverture des portes 12h00)

18 parties – 4 quines – 3 spéciales

+ 3800 € de bons d’achat Cora et Illicado 2 cartons gratuits si réservation. mtjoly70@hotmail.fr +33 3 84 76 14 48 Complexe multi-activités de Vaivre et Montoille 17 Rue de la Prairie Vaivre-et-Montoille

dernière mise à jour : 2023-01-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Vaivre-et-Montoille Autres Lieu Vaivre-et-Montoille Adresse Vaivre-et-Montoille Haute-Saône Complexe multi-activités de Vaivre et Montoille 17 Rue de la Prairie Ville Vaivre-et-Montoille Vaivre-et-Montoille lieuville Complexe multi-activités de Vaivre et Montoille 17 Rue de la Prairie Vaivre-et-Montoille Departement Haute-Saône

Super lotos animés par Arnaud Vaivre-et-Montoille 2023-02-04 was last modified: by Super lotos animés par Arnaud Vaivre-et-Montoille Vaivre-et-Montoille 4 février 2023 17 Rue de la Prairie Complexe multi-activités de Vaivre et Montoille Vaivre-et-Montoille Haute-Saône Haute-Saône Vaivre-et-Montoille Vaivre-et-Montoille Haute-Saône

Vaivre-et-Montoille Vaivre-et-Montoille Haute-Saône