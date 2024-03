SUPER LOTO VARADES Loireauxence, samedi 6 avril 2024.

Super Loto annuel organisé par l’association USVR Basket de Varades.

Lots Carte cadeau de 800€, cartes cadeau 250€, 150€, 100€, 80€, 60€, 50€, 40€, 30€ et filets garnis, etc.

Jeux 2 lignes suivies, bingo fétiche et jour de chance.

Bar sandwichs et pâtisseries.

Réservation par sms conseillée

Levée des réservations à 19h15

Animé par Jean-Paul. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

Rue du Patronage

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire

