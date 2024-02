Super Loto Tonnerre, dimanche 18 février 2024.

Super Loto Tonnerre Yonne

L’AST section tennis organise un Super Loto le dimanche 18 février 2024 à partir de 12h30 à la salle Marland de Tonnerre.

Ouverture des portes à 12h30 et début des jeux à 14h.

De nombreux lots à gagner bon de 500€ chez Leclerc, ordinateur, carte cadeau, vin, places pour Roland Garros, télé, etc.

Restauration et buvette sur place !

Réservation conseillée au 06 70 10 38 16. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 12:30:00

fin : 2024-02-18

Salle Marland

Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Super Loto Tonnerre a été mis à jour le 2024-02-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois