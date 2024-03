Super loto Téléthon Triskell Pont-l’Abbé, vendredi 6 décembre 2024.

Bons d’achat d’un montant supérieur à 2800 € et nombreux autres lots (appareils high tech et électroménagers, téléviseur, sacs apéro, sacs alimentaires, lots divers…)

Prix de la carte 3 € et différents tarifs suivant plaques de plusieurs cartes

Jackpot, bingo, perso , au profit du téléthon 2024

petite restauration et buvette sur place .

Début : 2024-12-06 20:00:00

fin : 2024-12-06 00:00:00

Triskell Rue Mstislav Rostropovitch

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

