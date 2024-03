Super Loto spécial bons d’achats ZA pas Fleury Tournus, samedi 6 avril 2024.

Loto en 18 séries au carton plein et 1 super partie chaque jour + bingo et tombola. Ouverture des portes à 18 h le samedi et à 12h30 le dimanche. Dotation de 5 000 € par jour. Bons voyage (dates et destinations au choix). Bons d’achats de 300, 200, 100, 75, 50, 25 €, bouteilles. Bueffet et buvette sur place. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06 22:30:00

ZA pas Fleury Salle des Arcades

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté tournus.fc@lbfc-foot.fr

L’événement Super Loto spécial bons d’achats Tournus a été mis à jour le 2024-03-18 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II