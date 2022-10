SUPER LOTO Sampigny Sampigny Catégories d’évènement: Meuse

Sampigny

SUPER LOTO Sampigny, 22 octobre 2022, Sampigny. SUPER LOTO

4-10 rue Henriette-de-Lorraine Salle polyvalente Sampigny Meuse Salle polyvalente 4-10 rue Henriette-de-Lorraine

2022-10-22 – 2022-10-22

Salle polyvalente 4-10 rue Henriette-de-Lorraine

Sampigny

Meuse Sampigny Le Team Performance Cycling organise un loto en soirée à SAMPIGNY

Ouverture des portes à 18h00, début du jeu à 20h00

environ 5 000€ de lots

1 500€ en bons d’achats

1er prix 800€ en bons d’achats

2.50 € le carton, 20 € les dix cartons.

Réservations au 07.70.21.37.05 +33 3 29 90 72 08 Salle polyvalente 4-10 rue Henriette-de-Lorraine Sampigny

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Sampigny Autres Lieu Sampigny Adresse Sampigny Meuse Salle polyvalente 4-10 rue Henriette-de-Lorraine Ville Sampigny lieuville Salle polyvalente 4-10 rue Henriette-de-Lorraine Sampigny Departement Meuse

Sampigny Sampigny Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sampigny/

SUPER LOTO Sampigny 2022-10-22 was last modified: by SUPER LOTO Sampigny Sampigny 22 octobre 2022 4-10 rue Henriette-de-Lorraine Salle polyvalente Sampigny Meuse Meuse Sampigny

Sampigny Meuse