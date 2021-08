Super Loto Salle Léo Lagrange, 17 septembre 2021, Lormont.

Super Loto

Salle Léo Lagrange, le vendredi 17 septembre à 19:30

Avis à tous les amateurs de jeux, de quietsh, de binouses, de convivialité et de musique : après deux ans d’absence, le seul, l’unique, Philippe Maurice et le Super Loto sont de retour ! Le bruit du boulier, les grains de maïs, l’odeur du jambon/fromage de la buvette, l’excitation qui monte à mesure que les cartons se remplissent, les cris des victorieux et les lamentations des perdants viennent composer toute la dramaturgie de ce Super Loto. Réunissant tous les codes traditionnels d’un loto, le Super Loto est un spectacle interactif entièrement mis en scène. Vous participerez à un show exceptionnel, tout en tentant de gagner des lots aussi fabuleux que farfelus. Le redoutable Philippe Maurice, celui que beaucoup considèrent comme l’homme le plus drôle du monde, sera accompagné comme toujours de ses deux acolytes : Capitaine dj sourd et muet au groove légendaire, et Abdallah son homme de main sans cœur. Venez découvrir un spectacle hors norme au royaume de la boule et du carton ! C’est la promesse d’une soirée inoubliable, de retrouvailles et d’émotions. + d’infos : [https://www.kloudbox.com](https://www.kloudbox.com) ### Teaser [https://youtu.be/GQbTO-8aPBc](https://youtu.be/GQbTO-8aPBc)

Entrée gratuite et 3 cartons de loto offerts par personne – Pass sanitaire valide et port du masque obligatoire.

Animation théâtrale ludique par le Collectif Kloudbox. Dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle 2021-2022.

Salle Léo Lagrange rue Lavergne 33310 Lormont Lormont Gironde



2021-09-17T19:30:00 2021-09-17T22:00:00