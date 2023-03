Super Loto Salle des Communes Salins-les-Bains Catégories d’Évènement: Jura

Jura Organisé par l’Association Althaïr. Ouverture des portes : 12h.

Sans réservation.

Lots uniquement en bons d’achat, de 10 € à 500 €.

Buvette et petite restauration.

1 carton : 7 €, 2 cartons : 14 €, 3 cartons : 18 €, 1 plaque de 6 : 25 €,1 plaque de 12 : 40 €. Bingo : 2 € ou 5 € les 3. associationalthair@free.fr +33 9 61 44 01 38 https://althair-salins.com/ Salle des Communes Avenue du Général de Gaulle Salins-les-Bains

