Vosges

Sainte-Marguerite Vosges Sainte-Marguerite Super loto organisé par le Football Club de Sainte-Marguerite.

21 parties adultes, 2 bingos et 1 spéciale.

3000 e de lots dont 1 voyage surprise.

Buvette et buffet. +33 6 07 09 66 33 Image libre de droit dernière mise à jour : 2021-09-14 par

