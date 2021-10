Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel SUPER LOTO Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

SUPER LOTO Saint-Mihiel, 6 novembre 2021, Saint-Mihiel. SUPER LOTO 2021-11-06 – 2021-11-06 Espace culturel des Avrils Avenue du Général de Gaulle

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Le Hand-Ball Club de Saint-Mihiel organise un super loto. De nombreux lots sont en jeu (TV-Led, ordinateur portable…). info.hbcsaintmihiel@gmail.com Hand-Ball Club de Saint-Mihiel dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d'évènement: Meuse, Saint-Mihiel Lieu Saint-Mihiel Adresse Espace culturel des Avrils Avenue du Général de Gaulle Ville Saint-Mihiel