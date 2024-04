Super loto Salle des fêtes Saint-Mard, samedi 6 avril 2024.

Super loto Salle des fêtes Saint-Mard Charente-Maritime

42 lots à gagner Bon de 300€ et 200€

Lots de viande, corbeille diverses, nombreux bons d’achats.

Bingo, tombola, buvette et restauration

Partie spéciale bons de 200€, 150€ et 100€ !

Réservations non placées.

Animé par PHIL.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:15:00

fin : 2024-04-06

Salle des fêtes 40 rue du 6 septembre 1944

Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine kevin.gautier@hotmail.fr

