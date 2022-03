Super Loto Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Marc-le-Blanc

Super Loto Saint-Marc-le-Blanc, 20 mars 2022, Saint-Marc-le-Blanc. Super Loto Saint-Marc-le-Blanc

2022-03-20 – 2022-03-20

Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine Organisé par l’Amicale Laïque RPI du Couesnon au profit des écoles, à la salle des fêtes de Saint-Marc-le-Blanc.

Bons d’achat jusqu’à 400 € et nombreux lots à gagner.

