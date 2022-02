Super Loto Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Julien-Beychevelle

Super Loto Saint-Julien-Beychevelle, 3 avril 2022, Saint-Julien-Beychevelle. Super Loto Saint-Julien-Beychevelle

2022-04-03 – 2022-04-03

Saint-Julien-Beychevelle Gironde Saint-Julien-Beychevelle 2 EUR Le Club des Reverdons organise son super loto dans la salle des fêtes de Beychevelle. Tentez de gagner un des 36 lots mis en jeu.

Ouverture des portes dès 14h00. Début de la partie à 15h00.

Buvette avec crêpes et boissons sur place. Le Club des Reverdons organise son super loto dans la salle des fêtes de Beychevelle. Tentez de gagner un des 36 lots mis en jeu.

Ouverture des portes dès 14h00. Début de la partie à 15h00.

Buvette avec crêpes et boissons sur place. +33 6 45 81 03 46 Le Club des Reverdons organise son super loto dans la salle des fêtes de Beychevelle. Tentez de gagner un des 36 lots mis en jeu.

Ouverture des portes dès 14h00. Début de la partie à 15h00.

Buvette avec crêpes et boissons sur place. libre de droit

Saint-Julien-Beychevelle

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Julien-Beychevelle Autres Lieu Saint-Julien-Beychevelle Adresse Ville Saint-Julien-Beychevelle lieuville Saint-Julien-Beychevelle Departement Gironde

Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-beychevelle/

Super Loto Saint-Julien-Beychevelle 2022-04-03 was last modified: by Super Loto Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle 3 avril 2022 Gironde Saint-Julien-Beychevelle

Saint-Julien-Beychevelle Gironde