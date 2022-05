Super loto quine Marché couvert d’Albert Albert Catégories d’évènement: Albert

Super loto des sapeurs pompiers d’Albert le 22 mai. Ouverture des portes a 11h. Début des jeux a 14h00. Places tenues jusque 13h00. 1€50 le carton les 12 pour 15€ Carton spécial pour gagner 200€ Bingo. 3 gagnants 50€ / 30€ / 20€ 40 quines. 1 carton sera offert a chaque participant, pour gagner une surprise. N’oubliez pas, si vous êtes né entre le 7 mai et le 6 juin (15 jours avant / 15 jours après le loto) , l’Amicale des sapeurs pompiers d’Albert vous offre quelques cartons supplémentaires pour peut être gagner les 500€ ou bien plein d’autre lots de valeur. Réservations au 06/19/97/35/66

organisé par l’amicale des sapeurs pompiers d’Albert Marché couvert d’Albert Rue Jeanne d’Harcourt, Albert Albert Somme

