Super Loto Pont-l’Abbé

Pont-l’Abbé Finistère Pour ce Super Loto organisé par « Force T en Pays Bigouden » au profit du Téléthon, plusieurs bons d’achat de 2400 €, 500€ , 200 € , 150 €, mais aussi des séries de 30€ à 12 € sont en jeu ! Parmi les lots à gagner : un téléviseur, un lot électroménager, une imprimante, un lot de couettes + oreillers…et d’autres lots surprise !

Au programme : jackpot, Bingo et 2 séries perso.

