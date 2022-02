Super Loto organisé par l’USBC Cugand – 2022 Espace Culturel du Doué Cugand Catégories d’évènement: Cugand

Super Loto organisé par l'USBC Cugand – 2022

Espace Culturel du Doué, le dimanche 20 février à 12:00

L’USBC organise un super loto le Dimanche 20 février 2022 à l’Espace Culturel du Doué. ————————————————————————————– Ouverture des portes à 12h. Début à 14h La réservation (obligatoire) peut-être effectuée jusqu’au **samedi 19 février.** * par téléphone le soir entre 18h30 et 20h30 au 07 50 36 94 31 * par courriel : [lotousbc85@gmail.com](mailto:lotousbc85@gmail.com) Bon d’achat de 300 €, chariot de courses, tireuse à bière, plancha, service à raclette garnie, et de nombreux lots… Une carte offerte à droite et à gauche de chaque gagnant

Tout public. Réservation obligatoire. 3 € la carte, 15 € les 7 cartes et 20 € les 10 cartes. Règlement par carte bancaire possible

Espace Culturel du Doué Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand Vendée

2022-02-20T12:00:00 2022-02-20T19:00:00

