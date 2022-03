Super loto Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Super loto Nay, 14 avril 2022, Nay. Super loto Gymnase Collège et Lycée St Joseph Avenue des Abbés Dupont Nay

2022-04-14 – 2022-04-14 Gymnase Collège et Lycée St Joseph Avenue des Abbés Dupont

Nay Pyrénées-Atlantiques L’Association des parents d’élèves du Collège/Lycée Saint Joseph de Nay organise son traditionnel Super Loto. De nombreux lots à gagner : voyage, séjours, et nombreux autres lots…

Buvette et stand gourmand sur place. L’Association des parents d’élèves du Collège/Lycée Saint Joseph de Nay organise son traditionnel Super Loto. De nombreux lots à gagner : voyage, séjours, et nombreux autres lots…

Buvette et stand gourmand sur place. L’Association des parents d’élèves du Collège/Lycée Saint Joseph de Nay organise son traditionnel Super Loto. De nombreux lots à gagner : voyage, séjours, et nombreux autres lots…

Buvette et stand gourmand sur place. ©apelsaintjosephnay

Gymnase Collège et Lycée St Joseph Avenue des Abbés Dupont Nay

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Gymnase Collège et Lycée St Joseph Avenue des Abbés Dupont Ville Nay lieuville Gymnase Collège et Lycée St Joseph Avenue des Abbés Dupont Nay Departement Pyrénées-Atlantiques

Nay Nay Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nay/

Super loto Nay 2022-04-14 was last modified: by Super loto Nay Nay 14 avril 2022 Nay Pyrénées-Atlantiques

Nay Pyrénées-Atlantiques