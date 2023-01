Super loto Motoclub et Ring Pontissalien Pontarlier Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier

Super loto Motoclub et Ring Pontissalien
Salle des Capucins
Pontarlier

2023-02-04 – 2023-02-05

Doubs Samedi: ouverture des portes à 19h, début des jeux à 20h30.

Dimanche: ouverture des portes à 14h, début des jeux à 15h.

Organisé par Moto Club / Ring Pontissalien.

À gagner : bons de 20€ à 500€ + speedjack mini à 200€.

Petite restauration.

+33 3 81 38 10 00

