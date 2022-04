Super Loto Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-HippolyteMontaignac-Saint-Hippolyte Catégories d’évènement: Corrèze

Montaignac-Saint-Hippolyte

Super Loto Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-Hippolyte, 7 mai 2022, Montaignac-Saint-HippolyteMontaignac-Saint-Hippolyte. Super Loto Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-Hippolyte

2022-05-07 – 2022-05-07

Montaignac-Saint-Hippolyte Corrèze Montaignac-Saint-Hippolyte Corrèze Le bourg Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-Hippolyte Venez participer au SUPER LOTO organisé par l’APE de Montaignac, le samedi 7 mai 2022 à partir de 20h30 au foyer rural de Montaignac.

5 € le carton et 20 € les 6. De nombreux beaux lots à gagner : bons d’achat de 250€, lots de viande, 300€ de granulés, aspirateur robot, trottinette électrique, télévision, et bien d’autres ! https://www.facebook.com/events/793152615427394/?ref=newsfeed Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-Hippolyte

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Montaignac-Saint-Hippolyte Autres Lieu Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-Hippolyte Adresse Ville Montaignac-Saint-HippolyteMontaignac-Saint-Hippolyte lieuville Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-Hippolyte Departement Corrèze

Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-HippolyteMontaignac-Saint-Hippolyte Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaignac-saint-hippolytemontaignac-saint-hippolyte/

Super Loto Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-Hippolyte 2022-05-07 was last modified: by Super Loto Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-Hippolyte 7 mai 2022 Corrèze Montaignac-Saint-Hippolyte

Montaignac-Saint-HippolyteMontaignac-Saint-Hippolyte Corrèze