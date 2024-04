Super loto Marsais, dimanche 7 avril 2024.

Super loto Marsais Charente-Maritime

42 quines. 5 parties enfants et 3 spéciales. Tombola.

Les lots Bons d’achat de 600€, 200€, 150€, 100€ et même

40€. Des cagettes d’huitres, 4 jambons secs, corbeilles de fruits, lots de viandes AIR FRYER.

Animé par Phil.

Petite restauration et buvette.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:15:00

fin : 2024-04-07

Salle du Chat d’eau

Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

