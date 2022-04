Super loto Marolles-sous-Lignières Marolles-sous-Lignières Catégories d’évènement: Aube

Marolles-sous-Lignières

Super loto Marolles-sous-Lignières, 23 avril 2022, Marolles-sous-Lignières. Super loto Marolles-sous-Lignières

2022-04-23 – 2022-04-23

Marolles-sous-Lignières Aube Marolles-sous-Lignières Eur 3 15 Samedi 23 avril : MAROLLES SOUS LIGNIERES – Super loto à la salle des fêtes à 20h30. nombreux lots à gagner : réfrigérateur 243 litres, TV 80 cm, tablette tactile, séjour de 4 jours dans le Gers, robot pâtissier, tondeuse électrique, aspirateur robot, machine expresso, mini-four, soda stream, aspirateur multi-fonctions, karcher, barbecue-grill, couette, etc… Restauration et buvette sur place. Tombola gratuite. Tarifs : 3 € le carton. 15 € la plaque de 6, 8, 12 cartons (tarif unique). 10 € la formule jeux + vitrine. 1 € le carton enfant. Organisé par le comité des fêtes. Réservations : +33(0)3 25 42 39 96 – +33(0)6 12 19 79 15 Samedi 23 avril : MAROLLES SOUS LIGNIERES – Super loto à la salle des fêtes à 20h30. nombreux lots à gagner : réfrigérateur 243 litres, TV 80 cm, tablette tactile, séjour de 4 jours dans le Gers, robot pâtissier, tondeuse électrique, aspirateur robot, machine expresso, mini-four, soda stream, aspirateur multi-fonctions, karcher, barbecue-grill, couette, etc… Restauration et buvette sur place. Tombola gratuite. Tarifs : 3 € le carton. 15 € la plaque de 6, 8, 12 cartons (tarif unique). 10 € la formule jeux + vitrine. 1 € le carton enfant. Organisé par le comité des fêtes. Réservations : +33(0)3 25 42 39 96 – +33(0)6 12 19 79 15 Marolles-sous-Lignières

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Marolles-sous-Lignières Autres Lieu Marolles-sous-Lignières Adresse Ville Marolles-sous-Lignières lieuville Marolles-sous-Lignières Departement Aube

Marolles-sous-Lignières Marolles-sous-Lignières Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marolles-sous-lignieres/

Super loto Marolles-sous-Lignières 2022-04-23 was last modified: by Super loto Marolles-sous-Lignières Marolles-sous-Lignières 23 avril 2022 Aube Marolles-sous-Lignières

Marolles-sous-Lignières Aube