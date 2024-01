Super loto Salle polyvalente Marans, samedi 30 mars 2024.

Super loto Salle polyvalente Marans Charente-Maritime

Super loto animé par STAN.

Cartes cadeaux jusqu’à 1000€.

Tout à 2€, carton et jeu. Plus de 60 tirages bingo, loto chance, partie aller-retour, superbe tombola.

Réservation fortement conseillée.

Snack et buvette.

EUR.

Salle polyvalente Rue de Bordeaux

Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apel17.marie.eustelle@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30



L’événement Super loto Marans a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin