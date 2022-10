Super loto Levier Levier Catégories d’évènement: Doubs

Levier

Super loto Levier, 30 octobre 2022

Salle des Fêtes Levier Doubs

2022-10-30 – 2022-10-30 Levier

Animé par Sirine, au profit de l'Association Des pas pour Hugo.

Snack et restauration sur place.

Réservation par téléphone. +33 6 01 16 22 61

