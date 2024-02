SUPER LOTO Le Collet-de-Dèze, samedi 23 mars 2024.

SUPER LOTO Le Collet-de-Dèze Lozère

Le comité des fêtes du Collet de Dèze organise son Super loto sans ordinateur le samedi 23/03 à la salle des fêtes de l’Oseraie ! 5 cartons pleins, 1 carton vide, 6 doubles quines. 4000€ de lots à gagner dont aspirateur robot, four à pizza, Cookéo, brouette garnie, drone DJI2, vase d’Anduze garni, TV 140 cm. Buvette et petite restauration sur place. Ouverture à 19h, début à 20h30. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23

Salle des fêtes de l’Oseraie

Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie

