SUPER LOTO rue Grande Rangée Salle des Fêtes – MCL Hymont

2022-03-05 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-05

Hymont Vosges Hymont LOTO.

Ouverture des Portes à 19h. Début des parties à 20h. Nombreux lots à gagner et TOMBOLA.

Buvette et petite restauration.

Organisé par l’association la Tête & les Jambes. Sur réservation au 06 12 56 82 44.

Respect des mesures sanitaires en vigueur. +33 6 12 56 82 44

rue Grande Rangée Salle des Fêtes – MCL Hymont

