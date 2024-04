Super loto rue des groseilliers Flogny-la-Chapelle, samedi 13 avril 2024.

Super loto rue des groseilliers Flogny-la-Chapelle Yonne

L’association « Les amis de l’école » organise un super loto le samedi 13 avril 2024 à partir de 17h30 au gymnase de Flogny-la-Chapelle. Ouverture des portes à 17h30 et début des jeux à 19h30. A gagner carte carburant de 500€, cookéo, TV, Airfryer, Switch, et de nombreux d’autres lots.

Buvette et restauration sur place. Réservation au 06 95 50 57 72. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:30:00

fin : 2024-04-13

rue des groseilliers Gymnase

Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

