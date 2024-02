Super loto ESU et école de foot Salle polyvalente Ussel, samedi 2 mars 2024.

L’Entente Sportive Usselloise organise un Super Loto avec de nombreux lots seront à gagner bons d’achats de 800€, VTT adulte, tablette, tondeuse thermique, bons d’essence etc.

Ouverture des portes à partir de 19h00 . 10 parties à jouer dont 1 enfants et 1 Corse.

Buvette et restauration sur place 10 10 EUR.

Début : 2024-03-02 19:00:00

fin : 2024-03-02

Salle polyvalente 3 Rue du Stade

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact.esu19@gmail.com

