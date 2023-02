Super loto Espace culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau OT de Périgueux Val de Louyre et Caudeau Catégories d’Évènement: Dordogne

Super loto Espace culturel André Malraux, 25 février 2023, Val de Louyre et Caudeau

Super Loto, animé par Dimitri Verneuil, samedi 25 février 2023 à l'espace culturel André Malraux de Cendrieux. Le loto débute à 21h mais l'ouverture des portes se fait à partir de 19h30, restauration et buvette sur place. Bingo, loto perso et nombreux lots. 15 EUR +33 5 53 73 55 85

