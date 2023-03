Super Loto : Ecole St-Joseph Salle des fêtes Ploërmel OT PLOERMEL - Destination Brocéliande Ploërmel Catégories d’Évènement: Morbihan

2023-12-03

Morbihan Ploërmel Des cartons, des pions, de la bonne humeur, une bonne dose de chance, soyez le plus rapide pour tenter de gagner le gros lot.

Nombreux lots à gagner : bons d’achats de 70€ à 1000€, caddies alimentaires, paniers garnis, cartons de champagne, repas…

Animé par Solange. A partir de 14h (ouverture des portes dès 11h). 3€ la plaque, 8€ la plaque de 3, 15€ la plaque de 6 (+1 offert), 20€ la plaque de 8 (+1 offert)

Organisé par l’APEL de l’école Saint-Joseph de Ploërmel +33 7 66 21 31 33 Salle des fêtes Rue général Giraud Ploërmel

