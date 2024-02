Super Loto du Vesoul Racing Club Salle Parisot Vesoul, samedi 17 février 2024.

Super Loto du Vesoul Racing Club Salle Parisot Vesoul Haute-Saône

Ouverture des portes à 18h. Droit d’entrée par personne 10€ avec un carton offert, 5€ pour les moins de 12 ans. Pour touts cartons supplémentaires 2€ le carton, 5€ les trois, 10€ les six et 20€ carton illimité.

Plus de 3000€ de cartes cadeaux Cora à gagner, 3 parties spéciales et une buvette sur place. Réservation obligatoire. Place limitées ! EUR.

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17

Salle Parisot 27 Place Pierre Renet

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté vesoulrc.foot@gmail.com

L’événement Super Loto du Vesoul Racing Club Vesoul a été mis à jour le 2024-01-30 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL