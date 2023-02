Super loto du “Renouveau pour la chasse de Marignane et nos étangs” (RCME) Espace culturel Saint-Exupéry Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone Fidèles à leurs engagement pour la ville de Marignane et coutumiers à organiser des actions, des événements ou faire des dons en faveur d’associations caritatives, l’ensemble des bénévoles du RCME soutient cette fois les coopératives des écoles maternelles, primaires et des classes ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire des enfants en situation de handicap) de l’école Guynemer de Marignane afin qu’elles puissent réaliser certains projets pédagogiques et lucratifs.

La totalité des bénéfices leur seront reversés.



Buvette et pâtisseries sur place.



Petite anecdote : pour rester dans le cadre scolaire, l’affiche du loto a été réalisée dans le cadre d’un concours entre élèves. L’association du RCME organise un loto au bénéfice du groupe scolaire Guynemer et des classes ULIS.

Nombreux lots à gagner : trottinette électrique, TV écran plat, drone, caméra, montre connectée, électroménager, panier et super paniers garnis du Gers… alain.cabrera1@free.fr Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane

