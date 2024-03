Super loto du GS Figeac Rugby Figeac, samedi 16 mars 2024.

plus de 3500€ de lots

Un voyage, deux Tv grands écrans, un vélo électronique, électroménagers, jambons, paniers gourmands et bons d’achats !

Une partie enfant et une partie spéciale voyage

Ouverture des portes à 19h début du loto à 20h30

Buvette pâtisserie EUR.

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Espace François Mitterrand

Figeac 46100 Lot Occitanie gsf.figeac@wanadoo.fr

