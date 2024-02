Super loto du groupe scolaire Le Carestier Espace culturel Saint-Exupéry Marignane, vendredi 5 avril 2024.

Super loto du groupe scolaire Le Carestier Espace culturel Saint-Exupéry Marignane Bouches-du-Rhône

Super loto organisé par le groupe scolaire Le Carestier.

De beaux lots sont à gagner .

Ambiance assurée, venez nombreux !

Buvette et petite restauration sur place.

Chaque joueur dispose d’un ou plusieurs petits cartons quadrillés dont certaines cases comportent des numéros, lesquels sont reproduits sur de petits jetons que l’on tire un par un au hasard et que l’on annonce. Le gagnant est celui qui le premier a rempli sa grille.

A chacun ses cartons (possibilité de les choisir) et que la chance soit de votre côté ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Super loto du groupe scolaire Le Carestier Marignane a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme de Marignane